La Contraloría General de la República (CGR) señaló serias deficiencias en la gestión de la infraestructura física del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) durante el periodo 2023-2025, al destacar que la institución no cumplió con el marco normativo y técnico aplicable en aspectos esenciales relacionados con construcción, mantenimiento y ampliación de instalaciones.

El informe reveló que el Fideicomiso PANI-BNCR n.° 1194, suscrito en 2019 con el Banco Nacional por ¢15 mil millones para construir 38 obras nuevas en cinco años, no concretó ningún proyecto.

Tras cinco años de vigencia, fue cerrado en 2024 mediante un “acuerdo amistoso”, sin que se levantara una sola obra, pese a que se habían identificado necesidades desde 2018.

De los recursos ejecutados (¢561,8 millones), más del 60% se destinó a gastos administrativos y comisiones fiduciarias. Al cierre, 34 de las 38 necesidades de infraestructura (89,5%) permanecían sin atención.

La auditoría también determinó que el programa de mantenimiento MIPANI, creado en 2018, opera de manera reactiva, atendiendo emergencias como órdenes sanitarias o recursos de amparo, sin una planificación preventiva.

Apenas 3 de 9 proyectos programados entre 2023 y 2024 fueron completados. El resultado es un deterioro progresivo de oficinas y albergues, muchos de ellos valorados como “inadecuados” o “totalmente inadecuados” para brindar servicios.

Actualmente, 56,4% de los inmuebles del PANI son alquilados, con un gasto de ¢3.426,5 millones entre 2023 y 2024, cifra que creció 58% desde 2020. Algunos de estos inmuebles fueron catalogados como “críticos o inservibles”, con problemas eléctricos, filtraciones, hacinamiento y condiciones que comprometen tanto la atención de las personas menores de edad como el trabajo del personal.

La Contraloría advirtió que la falta de infraestructura propia limita la cobertura del servicio y pone en riesgo la sostenibilidad de la atención a la niñez vulnerable.

Tras la consulta de Grupo Extra, la presidenta ejecutiva, Kennly Garza se refirió al informe.

“No será esta la primera ocasión que los informes de la auditoría de la Contraloría General de la República sean atendidos con respeto, con atención en tiempo y forma por el Patronato Nacional de la Infancia, máxime que coincide con los objetivos estratégicos e institucionales, el interés de la junta directiva y, por supuesto, esta presidencia ejecutiva”.

Además, aseguró que en estos momentos se encuentran trabajando en esta situación.