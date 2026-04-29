El periodo de la pandemia no solo generó el cierre temporal de los comercios en el país, sino que dejó un deterioro en la relación que tienen las marcas con los consumidores, de acuerdo con un estudio presentado por la Cámara de Comercio de Costa Rica.

El informe de la Guía del Consumidor detalla que un 51,5% de las personas perciben que recibieron un valor menor del que pagaron por un producto o servicio.

“La relación entre los consumidores y las marcas se rompió, cambió y lo que empezó a pasar es que muchas marcas empezaron a tener relaciones tóxicas con los consumidores”, indicó Juan Bernardez, vocero de la firma consultora White Rabbit.

Uno de los principales cambios en las tendencias de consumo que señala el estudio es que los consumidores ahora priorizan sus intereses, se volvieron transaccionales en las compras y buscan un mayor valor agregado por un precio menor.

Esto genera una desconexión con las marcas. Cerca de 8 de cada 10 personas afirmaron que, en el último año, dejaron de comprar marcas específicas por competidores que tienen mejores precios.

Para Bernardez se creó un desbalance en la ecuación de valor de las empresas. Este componente se define por la simetría que existe entre el precio que pagan los consumidores y la relación con la empresa, sumado al valor tangible y simbólico que puede tener el producto.

“Al romperse la asimetría, los consumidores están menos vinculados a las marcas y están dispuestos a cambiarlas por opciones más baratas porque no hay tanta fidelidad”, agregó. El estudio menciona que las personas sienten que las empresas solo hablan con ellos por interés para realizar una venta o buscan engañarlos para beneficiarse económicamente.

Relaciones tóxicas

Bernardez sostiene que se debe valorar una serie de prácticas que generaron una mayor fricción en la relación, como la reducción de los productos sin modificar los precios o el cobro de extras de servicios que previamente se brindaban como parte del plan básico.

“Pensemos en un consumidor que se volvió más exigente, y los márgenes de las compañías se redujeron, por lo que tenían menos ganancias y buscaron formas para recuperarlo. Antes la comida en el avión era gratis, ahora la cobran. Antes elegías el asiento, ahora te cobro por el asiento. Son formas en las cuales las empresas lograron recuperar niveles de rentabilidad que tenían antes de la pandemia. ¿Fue lo correcto? Bueno, en el tiempo, la verdad es que no, porque eso terminó dañando la relación con los consumidores”, explicó.

De acuerdo con el informe, la relación es una parte importante de la ecuación de valor que realizan los consumidores para determinar el producto que compran. Las personas deben sentir “justicia” y debe existir una simetría en la interacción.

“No existe una relación que sea ganar-ganar. Es, en realidad, una relación ganar-perder. Una vez gana la compañía y una vez pierde la compañía. No quiere decir que la marca pierda siempre, porque tiene que ser rentable y pagar sus salarios, pero también puede planificar una vez cada tanto perder para fortalecer esa relación con los consumidores”, concluyó Bernardez.

Arturo Rosabal Cámara de Comercio “Nosotros en el comercio necesitamos un análisis minucioso de las nuevas tendencias del consumidor, sus comportamientos, las formas para dirigir nuestras estrategias comerciales y alcanzar ese mayor nivel de ‘engagement’ con las personas. De esa manera se le puede agregar mayor valor a la marca”.

