“Pancha” Carrasco es declarada benemérita de la Patria

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Francisca “Pancha” Carrasco es declarada oficialmente benemérita de la patria. Este martes, 39 diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la condecoración de la primera mujer en formar parte del ejército nacional durante la Campaña de 1856-1857 contra los filibusteros.

Las iniciativas de benemeritazgo fueron impulsadas por el Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas, con el apoyo de la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género.

Carrasco, nacida en Taras de Cartago, colaboró estratégicamente en la logística militar debido a su alfabetización y es recordada especialmente por el rescate de un cañón durante la batalla de Rivas.

Luz Mary Alpízar, diputada del Partido Progeso Social Democrático.

Pese a que fue declarada “Heroína nacional” en 1994, “Pancha” Carrasco no tenía el honor de benemérita de la patria pese a su relevancia histórica y su aporte a la representación femenina en una tarea exclusiva para hombres.

Rafael Bolaños, historiador.

Además de Carrasco, también se declaró como beneméritas de la patria a Filomena Navas, primera mujer indígena en ejercer el voto y defensora de los derechos de los pueblos originarios.

También se reconoció a Graciela Moreno Ulloa como Benemérita de las Artes Patrias por su impulso a la profesionalización de las artes y la apertura del Teatro Nacional a artistas costarricenses.