La tercera edición de la campaña “Pañatón 2025” culminó con un éxito rotundo, logrando la recolección de 23.400 pañales que fueron entregados al Hospital Nacional de Niños, en un evento organizado por el Grupo INS.

Fotografía: Cortesía

Esta iniciativa se mantuvo desde el 15 de julio al 4 de septiembre y contó con la participación de cientos de personas, incluyendo clientes, asesores de seguros, colaboradores del INS y sus subsidiarias, así como miembros del Cuerpo de Bomberos.

La entrega se realizó en el marco de las festividades por el Día de la Niñez, de este martes 9 de septiembre. Los pañales donados son cruciales, ya que el hospital requiere 200 pañales diariamente, aproximadamente.

Fotografía: Cortesía

Esta ayuda está dirigida especialmente a pacientes provenientes de zonas indígenas o comunidades alejadas que tienen largas estancias hospitalarias, familias de escasos recursos y a pacientes crónicos o aquellos cuyos padres se hospedan en albergues cercanos al hospital.

“La respuesta que recibimos fue verdaderamente conmovedora. Esta campaña nació de una necesidad urgente, pero lo que vimos fue una muestra poderosa de empatía y compromiso por parte de la ciudadanía. Cada paquete de pañales representa mucho más que un artículo de primera necesidad: es un gesto de amor hacia los niños que más lo necesitan”, señaló Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS.

Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS.

La campaña logró activar 143 puntos de recolección en todo el territorio nacional. De las cuales destacan: