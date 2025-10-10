San Salvador, El Salvador, AFP.- Panamá profanó el estadio Cuscatlán y derrotó a domicilio 1-0 a El Salvador, mientras que Jamaica cayó 2-0 con Curazao y perdió el liderato de su grupo, en la tercera fecha de la fase final de la eliminatoria de Concacaf.

La jornada le sacó de encima un viejo maleficio a Panamá, que por primera vez logra una victoria en casa de El Salvador por las eliminatorias mundialistas.

El único gol del partido lo marcó José Fajardo (55′), en un intenso encuentro en el estadio Cuscatlán de San Salvador, que les permite a los canaleros depender de sí mismos para clasificar al Mundial de Norteamérica 2026.

A los salvadoreños no les bastó con el aliento constante de su público, que sufrió con la anulación de un gol para los suyos y de un penalti a los panameños, que generaron más ocasiones de gol.

A falta de tres fechas, Surinam y Panamá encabezan el Grupo A con 5 puntos, seguidos de El Salvador con 3 y Guatemala con 2.

El martes Panamá recibirá a Surinam para decidir el liderato.

El clasificatorio otorga tres boletos directos al Mundial a los primeros de cada uno de los tres grupos, y da dos repescas a los dos mejores segundos.

La clasificación directa de Estados Unidos, Canadá y México como países anfitriones, esta edición de las clasificatorias al Mundial abre la puerta a selecciones que suelen quedarse por fuera el torneo orbital.