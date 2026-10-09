Panamá registra al menos 13 réplicas tras fuerte terremoto

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Panamá reportó al menos 13 réplicas tras el fuerte terremoto que sacudió al país este viernes 9 de octubre, con una magnitud revisada de 7,6, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El sismo principal se registró a las 12:56 p.m. (hora en Panamá), con una profundidad de cuatro kilómetros y epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, de acuerdo con el reporte revisado de la institución.

Entre los movimientos posteriores destaca uno reportado a la 1:22 p.m. (hora en Panamá), cuya magnitud fue estimada preliminarmente en 6,0, con una profundidad de 10 kilómetros y una ubicación a 21 kilómetros al norte de Tonosí.

Además, a la 1:15 p.m. se registró otro sismo de magnitud 3,4, con una profundidad de 14 kilómetros y epicentro a 46 kilómetros al oeste de Tonosí.

El Instituto de Geociencias también publicó reportes preliminares con variaciones en la magnitud y ubicación de algunos de estos eventos, por lo que los datos pueden ajustarse conforme avance el análisis.

La actividad sísmica se mantiene bajo seguimiento de las autoridades y los organismos especializados.