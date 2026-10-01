Panamá pierde en penales y prensa panameña explota

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La Selección de Panamá sufrió un nuevo resultado decepcionante tras igualar a un gol ante Nueva Zelanda en Japón, por la Copa Amistosa Kirin en la que juegan Ecuador, Japón y los dos equipos en cuestión.

Los panameños perdieron 3-5 en penales y jugarán por el tercer lugar ante Ecuador, en este certamen amistoso organizado por una marca de licores japonesa.

Foto: Fepafut

El resultado repercutió en territorio canalero, en donde prensa y aficionados se manifestaron con desazón por un nuevo empate tras igualar la semana anterior ante la India (1-1).

Los dirigidos por Thomas Christiansen tienen seis partidos sin ganar, incluyendo los tres del Mundial 2026.