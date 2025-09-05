Un inicio inesperado tuvo la Selección Nacional de Panamá, tras empatar 0-0 contra Surinam en un partido disputado en el Dr. Franklin Essed Stadion de Paramaribo, capital surinamesa.

El encuentro, lleno de emociones, tuvo como protagonistas a los porteros Etienne Vaessen, de Surinam, y Orlando Mosquera, de Panamá, quienes se fajaron para evitar que el balón ingresara. Además, los postes y algunos defensas fueron claves, logrando despejar el balón en la línea de gol.

La lluvia, que comenzó a caer a partir de la mitad del primer tiempo, también influyó en el juego. La cancha sintética hizo que el balón rodara más rápido y afectó el desarrollo del fútbol esperado de Panamá, con un Adalberto Carrasquilla impreciso e Ismael Díaz sin control efectivo del balón en los ataques.

“Lo que se dio hoy lo había visto en el análisis sobre Surinam. Era un partido loco, a malas podíamos perder. Creo que el equipo estuvo bien, sobre todo en el segundo tiempo. El fútbol es de goles, hay que felicitar al portero que hizo buenas paradas”, indicó Thomas Christiansen, técnico de Panamá tras finalizar el juego.

En el otro partido del grupo, Guatemala y El Salvador estaban jugando al cierre de edición.

Para este viernes, en el grupo B, Bermudas jugará ante Jamaica a las 4:00 p.m., y Trinidad y Tobago recibirá a Curazao a las 6:00 p.m.