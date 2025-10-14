Ciudad de Panamá, Panamá, AFP. – El DT de Panamá, Thomas Christiansen, calificó como “crucial” el partido que su equipo sostendrá hoy contra Surinam, por la eliminatoria de Concacaf. Se juegan el liderato del Grupo A en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

“El partido va a ser crucial” y “súper importante” para poder clasificar a la Copa del Mundo, afirmó Christiansen. A falta de 3 encuentros, Surinam lidera con 5 puntos, seguido de Panamá, con igual cantidad de puntos, pero con un gol menos que los caribeños. Les siguen El Salvador (3) y Guatemala (2).

El que gane el duelo tomará ventaja de 3 puntos a falta de solo de dos fechas, lo que lo acercaría al boleto directo a la cita del próximo año.

Sin embargo, “nos vamos a encontrar a una muy buena selección que viene aquí para ganarlo” y “es un equipo muy completo que lo va a poner difícil”, indicó el estratega hispano-danés.

“A mí me preocupa todo de Surinam, es un equipo con jugadores que juegan en ligas internacionales o europeas, que tienen esa exigencia cada semana de ganar, de competir, y vienen aquí a jugar liberado” de la presión, agregó.

Christiansen dijo que pidió a sus jugadores salir a la cancha “sin temor” y “con esa confianza de que las cosas van a salir bien”. “No es un partido que se tiene que ganar en el minuto uno, cinco u ochenta. Aunque se meta un gol en el 85 también está bien, pero que disfruten”, señaló.