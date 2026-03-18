Panamá condena a autor de femicidio cometido en Costa Rica

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Juzgado de Garantías del Circuito de Chiriquí, en Panamá, condenó a 25 años a un hombre de apellidos González Gutiérrez, responsable de acabar con la vida de su pareja Perla Lagos Oporta, el pasado 26 de octubre del 2025.

Según las autoridades, el hombre huyó a Panamá luego de cometer el crimen en una cabina ubicada en Río Claro, en Golfito.

Gracias a la colaboración de varias entidades de Costa Rica, las autoridades panameñas lograron esclarecer el caso y, asimismo, detener al responsable.

Ante esto, la fiscalía costarricense solicitó su extradición; sin embargo, no fue concedida debido a que el imputado también posee nacionalidad panameña, por lo que, las autoridades judiciales de Panamá decidieron someterlo a proceso en su territorio, utilizando pruebas aportadas por nuestro país.