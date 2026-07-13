Panamá asegura la continuidad de su máxima figura

Casi tres semanas de darse su eliminación en la Copa del Mundo 2026, la Federación Panameña de Fútbol dio un anuncio que alegró a la mayoría de aficionados canaleros.

El director técnico danés, Thomas Christiansen, continuará al mando del combinado centroamericano a partir del 1° de agosto del presente año hasta finalizar el proceso mundialista del 2030. Así lo dio a conocer la FPF mediante sus redes sociales en un comunicado de prensa.

Foto: Federación Panameña de Fútbol

El danés llegó al banquillo panameño en el 2020 y extendió su primer ligamen en 2023 hasta 2026 después de la Copa del Mundo. Christiansen no solo clasificó a la selección al reciente certamen, sino que los colocó en la gran final de la Copa Oro 2023 ante México.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra