Lo que debería ser un espacio seguro para el tránsito de peatones terminó convertido en un basurero a cielo abierto.

En Cinco Esquinas de Tibás, una acera permanece completamente bloqueada por desechos como pañales, sanitarios, muebles, sillones, lavadoras y otros objetos de gran tamaño.

La acumulación de residuos obliga a quienes pasan por el sitio a bajar de la acera y caminar sobre la carretera, exponiéndose al paso constante de vehículos.

Pese a que en la zona existen rótulos que prohíben botar basura, estos son ignorados por las personas que llegan a dejar sus desechos, situación que afecta desde hace años a la comunidad.

El vecino Gerardo Chaverri aseguró que el problema no responde a una falta de recolección por parte del municipio, sino al comportamiento de personas que llegan desde otros sectores.

“La Municipalidad prácticamente pasa 2 veces por semana a recoger esa cantidad de basura (…) No es un problema municipal de recolección, es un problema de personas de fuera que vienen a dejar la basura en carros, se bajan y descargan la basura como si nada. Es un problema de cultura y de formación de las personas”, afirmó.

Foto: Issac Villalta.

Chaverri indicó que esta problemática se ha mantenido durante alrededor de 20 años, cambiando incluso de ubicación dentro del mismo distrito.

El problema de que las personas de fuera vienen a botar la basura aquí es un problema constante. Pero es un problema de educación”, señaló.

El vecino considera que la solución pasa por reforzar la vigilancia y sancionar a quienes cometen estas acciones.

“Hay que poner cámaras más visibles, que permitan identificar a las personas y las placas de los vehículos. Es la única forma de evitar esta situación”, concluyó.

Foto: Issac Villalta.

Mientras tanto, los vecinos continúan conviviendo con los malos olores, la contaminación y el riesgo que representa tener que caminar por la vía debido a una acera completamente invadida por la basura.