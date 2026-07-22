Pamela Venegas vuelve a reinar en la Vuelta Máster

La sexta edición de la Vuelta Máster Femenina llegó a su fin este domingo con una contrarreloj de 14 kilómetros en Cañas, Guanacaste, luego de tres jornadas de competencia que reunieron a 120 ciclistas de todo el país.

En la categoría Máster A, Pamela Venegas González (Bikestation-Specialized) ratificó su dominio al ganar las tres etapas y coronarse campeona por segundo año consecutivo con un tiempo acumulado de 3:51:22.

La ciclista oriunda de Jicaral, Guanacaste, es ingeniera agrónoma, madre de un niño de cinco años y suma siete años de trayectoria en el ciclismo. El podio lo completaron su compañera María José Ávila (3:54:54) y Giovanna Tanzi (3:55:03).

En la Máster B, Melissa Cruz (Team Sykkel) aseguró el título general con un acumulado de 3:55:00, tras defender el liderato en la contrarreloj final. La escoltaron Gloriana Alfaro (ROES Centella) con 3:55:33 y Gloriana Rivera (Momia) con 3:55:48.

La vencedora de la Máster C fue Andrea Casalvolone Barguil (TriMax Cycling), quien detuvo el cronómetro en 3:54:46. Detrás finalizaron Tatiana Hidalgo, también de TriMax Cycling, y Lisbeth Alvarado (ROES Centella).

En la Máster D, Margoth Jiménez (ROES Centella) se dejó la victoria con un tiempo de 4:03:07, seguida por Paula Solano y Maureen Sandí, ambas representantes de TriMax Cycling.

Por su parte, Karol Vanessa Delgado (BUFETE D&R-NITRO Cycling) se proclamó campeona de la Máster E con un registro de 4:11:41, apenas 13 segundos por delante de Caterina Tellini (Team Sykkel).

Finalmente, en la categoría Premáster, Mery Quintana (Team J&B) conquistó el primer lugar con un tiempo de 4:00:33, superando por solo 14 segundos a Priscilla Portuguez (Momia), en uno de los cierres más ajustados del evento.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra