Palmeiras es el primer finalista de la Libertadores 2026

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

En una definición dramática disputada en el estadio Nubank Parque de São Paulo, Palmeiras logró su boleto a la gran final de la Copa Libertadores tras superar a Fluminense por 5-3 en la tanda de penaltis.

El encuentro de vuelta de las semifinales finalizó 0-1 a favor del conjunto visitante en los 90 minutos reglamentarios, lo que dejó el marcador global empatado 2-2 tras la victoria de Fluminense por 2-1 en el choque de ida.

El único gol del tiempo regular llegó en el tramo final del compromiso, cuando Hércules mandó el balón a las redes al minuto 82 tras una asistencia de Wesley Natã.

Pese al triunfo en los noventa minutos y la destacada actuación del propio Hércules, el conjunto tricolor no pudo evitar la definición desde los doce pasos.

Foto: AFP

La paridad acumulada en la serie obligó a resolver al clasificado desde el punto penal. En la tanda, Palmeiras mostró efectividad perfecta al convertir sus cinco lanzamientos por medio de Mauricio, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Joaquín Piquerez y Marlon Freitas, quien sentenció la eliminatoria ajustando su remate al rincón inferior izquierdo.

Por parte de Fluminense, Thiago Silva, Hércules y Guilherme Arana anotaron sus cobros, pero la atajada del guardameta Carlos Miguel ante el disparo de Nonato terminó decantando el boleto a la final para el equipo paulista.

El equipo de Abel Ferreira espera rival entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, la ida entre ambos quedó empatada a cero en territorio argentino. Se definirá todo en Brasil este jueves en el Maracaná.