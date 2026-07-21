Paliza en el agua a los anfitriones

La Selección Nacional Masculina de Polo Acuático de Costa Rica arrancó con autoridad su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar 20-8 al conjunto anfitrión, República Dominicana.

El equipo costarricense mostró un claro dominio de principio a fin. La solidez defensiva, la efectividad frente al marco rival y el trabajo colectivo fueron claves para conseguir una victoria contundente que les permite sumar sus primeros tres puntos del torneo y dar un paso importante en la fase de grupos.

Tras el encuentro, el jugador Libni Arce aseguró que el triunfo les permitió dejar atrás la tensión propia del debut y enfocarse de inmediato en el siguiente desafío.

“Nos sentimos muy bien, ya soltamos los nervios, el resultado se dio gracias a Dios. Ahora estamos enfocados en el siguiente rival, hay que ajustar detalles, pero gracias a Dios nos fue bien”, comentó.

El próximo compromiso será mucho más exigente. Costa Rica se medirá hoy ante Venezuela, una de las selecciones más fuertes del grupo y un duelo que podría ser determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

“Es un rival difícil, es Venezuela. Tenemos proyectado un segundo lugar en el grupo. Hay que ajustar esos detalles para lograr ese triunfo”, afirmó Arce.

El seleccionado nacional también destacó la unión del plantel como uno de los principales factores del buen momento que atraviesa el equipo.

“Somos un equipo, somos una familia, nos hemos preparado muy bien y vamos a ir duro con la ayuda de Dios”, concluyó.

Costa Rica buscará mantener el impulso del debut cuando enfrente a Venezuela a las 3:20 p.m. (hora de Costa Rica).

Esta es la primera disciplina que tiene acción, pese a que los juegos van del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.