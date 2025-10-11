Israel cesa su ofensiva en Gaza

Nuseirat. (AFP) – Israel anunció la entrada en vigor del alto al fuego en Gaza tras un acuerdo con Hamás y decenas de miles de desplazados palestinos iniciaron el retorno a sus hogares en medio de las ruinas.

La primera fase del pacto logrado tras dos años de guerra prevé la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza en un plazo de 72 horas.

Con la instauración del cese el fuego, decenas de miles de palestinos desplazados emprendieron camino desde el sur de la Franja de Gaza hacia el norte para volver a sus casas.

Otros regresaron a Jan Yunis, en el sur, y encontraron sus viviendas completamente destruidas.

Israel lanzó una ofensiva terrestre y aérea especialmente intensa en las últimas semanas para tomar Ciudad de Gaza, el mayor núcleo urbano del territorio palestino. La Defensa Civil gazatí informó que empezó a retirar cadáveres de los escombros.

“Desde la entrada en vigor del cese el fuego en Gaza, se encontraron 63 cuerpos en las calles de Ciudad de Gaza”, declaró Mahmud Basal, portavoz de esa agencia de rescatistas que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás.

El ejército israelí anunció también que sus tropas empezaron a posicionarse a lo largo de las “líneas de repliegue, en preparación del acuerdo de alto el fuego”.

Según el enviado presidencial estadounidense Steve Witkoff, el Pentágono “confirmó que el ejército de Israel completó la primera fase de su retirada hacia la línea amarilla”. “El periodo de 72 horas para la liberación de rehenes comenzó”, dijo.

Ante los avances, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que espera que su país pueda celebrar “un día de alegría nacional” el lunes por la noche con “el regreso de todos los rehenes”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, artífice del plan en el que se basaron las negociaciones, se mostró confiado en que la tregua “se mantendrá”. “Están cansados de luchar”, zanjó.

Confirmó que planea viajar este fin de semana a Israel y a Egipto, país que también sirvió de mediador junto a Catar y Turquía.

El portavoz de la Defensa Civil afirmó que aproximadamente 200.000 personas retornaron al norte de Gaza el viernes.