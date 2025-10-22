Países Bajos, Italia y España son opciones para carne costarricense

El sector de carne bovina de Costa Rica explora las opciones para exportar el producto a varios países de la Unión Europea, específicamente Italia y España, de acuerdo con la Corporación Ganadera (Corfoga).

“Italia porque buscan un perfil de carne magra que es muy afín a lo que producimos en Costa Rica y España por una cercanía cultural. Esos son los dos países más cercanos para exportar a la Unión Europea”, indicó Carolina Solís, jefa del departamento de investigación de desarrollo e innovación de Corfoga.

La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) agrega a Países Bajos entre las posibilidades en la búsqueda de nuevos mercados. Un estudio de la institución señala que el país es el tercer importador de carne bovina en la agrupación y muestra un crecimiento importante debido al abandono de la actividad ganadera como parte de un esfuerzo por disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Si bien existen otros mercados europeos de mayor volumen, se entiende que la potencial estrategia de abordaje por parte de Costa Rica en está centrada en carnes de nicho, de mayor valor agregado, por lo que los volúmenes de Países Bajos son congruentes con ello. Es un punto de entrada estratégico al mercado europeo, con disponibilidad de compradores especializados que atienden el mercado local y regional”, destacan en el informe.

En el 2023 se importaron más de 367 mil toneladas de carne con un valor de $2.453 millones.

Tanto en España como Italia, las compras internacionales alcanzan $802 millones.

“Nuestro enfoque es el productor ganadero, en la parte de bovinos. Tenemos varios mercados de exportación, pero siempre queremos ampliarlo para dar más oportunidades a los productores de colocar su producto y dar a conocer los diferentes beneficios que tenemos en la producción sostenible del alimento”, explicó Solís.

Para conseguir el objetivo de exportar a la Unión Europea, el país debe cumplir varios requisitos de sanitarios con respecto al tratamiento de los animales y de la carne que se extrae de los mismo.

Corfoga ha trabajado en conjunto con autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), al igual que el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Solís detalló eventos como talleres con una empresa consultora de México para obtener más información sobre los puntos clave para aplicar en las prácticas agropecuarias para la producción de carne bovina.

“Hemos ido gestionando diferentes iniciativas para llegar a ese mercado, considerando que, si llegamos a exportar a la Unión Europea, se nos van a abrir más posibilidades por el tipo de requisitos que ellos exigen. Entonces, también es un tema de ir a acomodándonos para lograr este objetivo”, agregó.

Según los datos de Procomer, Alemania, Irlanda y Polonia lideran las importaciones en los Países Bajos, concentrando el 32% del total. Aunque Costa Rica podría tener un desempeño similar al de Hungría, el cual registra ventas por más de 5 mil toneladas y $24 millones.

Producción Nacional

Solís destacó que nuestro país produce cerca de 90 toneladas de carne de res por año, de los cuales el 64% se destina al consumo interno. El consumo por persona en Costa Rica alcanza los 13 kilogramos. El restante se destina a la exportación a varios países como Estados Unidos y China que entre ambos compran más de 12 mil toneladas de carne bovina. Mientras que las exportaciones a Puerto Rica, Guatemala y El Salvador superan las mil toneladas cada uno.

“Costa Rica puede producir más si aplicamos prácticas del Manual Operativo del Ministerio de Agricultura para hacer más eficiente y sostenible nuestra producción y así lograr suplir necesidades de nuevos mercados”, concluyó Solís.