Costa Rica suma 602 víctimas de homicidio doloso en lo que va del 2025, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Este es el tercer año consecutivo en que el país supera los 600 asesinatos, lo que refleja una violencia sostenida y vinculada, en su mayoría, a ajustes de cuentas y disputas por drogas.

De acuerdo con el reporte de la Policía Judicial, San José es la provincia más golpeada, con 200 homicidios frente a los 161 registrados en el mismo periodo del año pasado. En contraste, provincias como Heredia reportan descensos, atribuibles a un menor número de zonas de conflicto y a labores de prevención local.

El 75% de los casos está asociado a ajustes de cuentas y venganzas. En casi todos se utilizaron armas de fuego, lo que confirma que la disputa por territorios de droga es la principal causa de la violencia.

El abogado y especialista en temas de estupefacientes y crimen organizado, Adrián Quesada, explicó:

“La mayoría de los homicidios están ligados a la lucha por el control del mercado de drogas. En provincias como San José, donde se concentran consumidores y puntos de venta, la violencia se intensifica. En otras provincias las cifras bajan porque las organizaciones trasladan sus acciones a nuevos territorios para evadir la persecución policial”.

Perfil de las víctimas

Del total de homicidios dolosos, 550 víctimas son hombres y 48 mujeres. La mayoría se concentra en edades de 18 a 29 años, un rango directamente vinculado al mercado de drogas.

Caso más reciente

La tarde del jueves un hombre de aproximadamente 35 años murió tras ser atacado a balazos en el sector de Oreamuno, Cartago.

El hecho ocurrió en las cercanías del plantel de la JASEC, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones y gran cantidad de casquillos en la escena. Según testigos, la víctima no sería residente de la zona.

Al lugar acudieron la Cruz Roja, que confirmó el deceso, así como oficiales de Fuerza Pública. La investigación quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Las causas del ataque aún se desconocen.

Rol de las instituciones

El especialista subrayó que la investigación corresponde al OIJ, como policía represiva, pero insistió en que requiere apoyo ciudadano:

“Las cámaras de seguridad, los testigos y la información son claves. Existe la Oficina de Protección de Testigos, aunque muchos critican su eficacia, lo cierto es que es un mecanismo que debe fortalecerse con confianza en la labor judicial”.

Además, destacó que la Fuerza Pública y las policías municipales cumplen una función preventiva, con presencia constante en zonas de riesgo.

“La prevención debe ir acompañada de programas en comunidades y hogares. Solo con investigación, prevención y colaboración ciudadana se puede contener este fenómeno”, añadió.