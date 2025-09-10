Año tras año, los vehículos de batería toman más terreno entre las preferencias de los ticos, sin embargo, la infraestructura de recarga pareciera no crecer al mismo ritmo que la demanda, ya que, para finales de año, solamente existiría una estación rápida por cada 500 automóviles.

Así lo estima la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), quienes proyectan cerrar el 2025 con 35.000 unidades cero emisiones.

“En Costa Rica tenemos un cargador rápido cada 80 km en carretera nacional y cada 120 km en carretera cantonal, gracias a las distribuidoras eléctricas, pero la cantidad de vehículos sigue creciendo y el ritmo de cargadores no. Del 2023 al 2024 pasamos de más de 12.000 a más de 22.000 carros eléctricos; y apenas pasamos de 52 a 60 cargadores rápidos, este año vamos por 70”, detalló Silvia Rojas, directora ejecutiva de Asomove.

Y es que, anualmente, el país duplica la cantidad de automóviles según explicó Carlos Pérez, viceministro de Gestión Estratégica del Minae, representando un mayor porcentaje en la flotilla total.

“Prácticamente, estamos viendo cada año una duplicación de la cantidad de autos eléctricos. Vamos a pasar de un 16 a un 20% a finales del año en representación de la cantidad de autos eléctricos en el país con tasas de crecimiento mucho más altas que las que hay en América Latina”, indicó Pérez a Diario Extra.

Región avanza cada vez más

Como parte del Día Mundial de la Electromovilidad, la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) presentó su radiografía regional, donde Costa Rica destaca como el segundo país con mayor cantidad de automotores limpios por cada millón de habitantes, pese al estancamiento del sistema de carga.

“No en todos los países tienen la realidad de Costa Rica, que tiene exenciones tributarias o impuestos a los fósiles altos que hacen la diferencia en términos de la evolución económica de los vehículos eléctricos.



Proyecto para aumentar cargadores



Ante la falta de infraestructura de carga, y los problemas de mantenimiento presentados en 2024, tres diputados presentaron el proyecto 24.171 “Fomento a la infraestructura de recarga eléctrica y estrategias para la movilidad sostenible”; el cual pretende permitir que los empresarios privados creen sus propios centros de carga.

Actualmente, el texto se mantiene en proceso de consulta con instituciones, y deberá ser aprobado en la Comisión de Ambiente.

Pero yo diría que vamos alcanzando un ritmo razonable”, agregó Andrés Rebolledo, Secretario General de Olade.

Destacó que, si bien América Latina apenas presenta un 1% del total de automóviles de nueva energía, el crecimiento de los últimos años pone a competir a los mercados mundiales.

Y es que el aumento de esta flotilla no solo es un reto de transporte, sino también energético ya que, según afirmó Eric Bogantes, regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), se trata de un desafío a analizar a largo plazo.

“En el mediano y corto plazo esta cantidad de vehículos eléctricos no tiene un peso significativo con respecto al consumo nacional.

Como ejemplo, creo que podríamos usar de referencia que cada vehículo eléctrico en promedio añade el consumo de una casa, de un hogar residencial”, ejemplificó Bogantes.

Silvia Rojas / Asomove “Muchos de los cargadores quedaron fuera de servicio y quedaban zonas del país donde no teníamos disponibles, por eso es importante que el sector privado también pueda instalar equipos junto al esfuerzo hacen las distribuidoras”.

Carlos Pérez / Minae “Hemos hecho un trabajo muy importante con los cargadores, pues hemos presentado un proyecto de ley para que podamos triplicar los cargadores en el país. Esperamos que esto esté aprobado en los próximos dos meses”.