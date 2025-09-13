El país vivirá un gran avance en temas de movilidad y medio ambiente en los próximos meses, ya que, por primera vez, una ruta de autobús operará con unidades completamente eléctricas; es decir, serán cero emisiones de gases.

Así lo confirmó Miguel Zamora, presidente de la Cámara Provincial de Autobuseros (Caprobus), quien relató este importante hito a Diario Extra.

“Las nuevas unidades recorrerán el trayecto metropolitano de la Ruta 10, sector La Uruca–centro de San José, un corredor estratégico por su alta demanda de usuarios y su potencial para demostrar los beneficios de un transporte libre de emisiones”, especificó Zamora.

Estos autobuses se esperan colocar en las calles capitalinas para el mes de octubre, con el objetivo de que, de forma escalonada, esta sea la primera ruta en el país en ser completamente eléctrica.

“Este avance aporta beneficios directos a los usuarios, como menor ruido, mejor confort y una significativa reducción de emisiones contaminantes, mejorando la calidad del aire en nuestras ciudades. Además, fortalece la imagen y competitividad del transporte público”, agregó el presidente de Caprobus.

Financiamiento frena otras rutas

Pese a ser una meta nacional en el Plan Nacional de Descarbonización, la transformación de los autobuses a la electromovilidad avanza a paso de tortuga, debido a la falta de oportunidades de financiamiento, según explicó Rafael Herrera, director ejecutivo del Consejo Nacional de Transporte (CTP).

“El tema del financiamiento es bastante complicado porque los bancos nunca se meten en un negocio si es riesgoso o van a perder; y en este momento determinaron que financiar transporte público es un negocio riesgoso el cual eventualmente financiarían, pero requieren más garantías y eso es casualmente lo que no se tiene en este momento”, afirmó Herrera a este medio.

Dicho pensamiento fue ratificado por el presidente de Caprobus, quien detalló que “el alto costo inicial y los plazos de recuperación más largos que en las tecnologías convencionales requieren mecanismos de auxilio y apoyo estatal”.

“Estamos trabajando en mesas de diálogo y propuestas técnicas para que se establezcan líneas de financiamiento sostenibles, de modo que en el corto y mediano plazo podamos ampliar la flota eléctrica en otras rutas del país”, enfatizó Zamora. El escenario pareciera ser diferente desde las entidades bancarias, ya que Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, reveló que sí existe un interés en invertir en el sector transporte.

“En el tema de movilidad eléctrica hay muchos factores que inciden, tanto económicos como de infraestructura; tanto el país como las flotillas de autobuses van hacia esa meta”, sostuvo Ortega.

La vocera de los bancos garantizó que “cada día más entidades bancarias y financieras están ocupándose de apoyar a este sector y, a través de créditos verdes, se busca ofrecer opciones de financiamiento sostenible”. A nivel país, la ley requiere que dentro de 10 años el 30% de la flotilla de buses sea 100% eléctrica; es decir, para el 2035 las autobuseras deberán adquirir alrededor de 1.500 unidades cero emisiones para poder cumplir con las normativas planteadas por el Poder Ejecutivo y los acuerdos internacionales.

Miguel Zamora Presidente Caprobus

“El Estado debe involucrarse más agresivamente en el proyecto para que el resto de las empresas del área metropolitana logre de igual manera iniciar con el cambio a tecnología eléctrica porque el financiamiento continúa siendo el principal reto”.

Annabelle Ortega Directora Cámara de Banco

“Es un proceso en el cual cada vez más entidades se están apoyando y cada vez se están buscando más recursos y fuentes de financiamiento externo que tengan como objetivo apoyar la movilidad eléctrica y sostenible”.