País suscribe tratado de defensa con Escudo de las Américas: Esto es lo que dice el acuerdo

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo pública la declaración conjunta del Escudo de las Américas (Shield of the Americas), suscrita por los Jefes de Estado y de Gobierno de 15 naciones del hemisferio occidental, entre las cuales Costa Rica aparece explícitamente como país firmante junto a Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

Este acuerdo fue el resultado del último encuentro del Escudo de las Américas, que se desarrolló en Nueva York el pasado 22 de setiembre y que dejó el despido del entonces canciller Manuel Tovar, tras la no asistencia de la presidenta Laura Fernández a dicha reunión.

Joint Statement on Defending Hemispheric Sovereignty – United States Department of State

En el documento articula en tres pilares de acción: económico, de seguridad y de coordinación multilateral.

Como primera medida concreta, los gobiernos anunciaron acciones individuales y colectivas contra 24 organizaciones narcoterroristas —incluyendo el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, el CJNG, la MS-13 y el Cartel de Los Soles—, mediante el congelamiento de activos, restricciones de visados y persecución de responsabilidad penal por apoyo logístico o material.

La invocación del TIAR: ¿Qué es y qué implica?

Dentro de los compromisos suscritos, los Estados participantes acordaron copatrocinar una solicitud formal ante la Presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para convocar una reunión que decida la conformación del Órgano de Consulta bajo los Artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para combatir el narcoterrorismo.

El TIAR, suscrito originalmente en Río de Janeiro en 1947, es un pacto multilateral de defensa mutua intercontinental bajo el marco de la OEA. Su pilar esencial es el principio de legítima defensa colectiva, según el cual un ataque armado contra un Estado americano se considera un ataque contra todos los miembros.

Excanciller Tovar junto a Marco Rubio – Fotografía AFP

Al activarse el Órgano de Consulta a nivel ministerial, los países pueden acordar desde la ruptura de relaciones diplomáticas y sanciones comerciales hasta el empleo de medidas multilaterales para restaurar la paz y seguridad regional.

La declaración precisa que aquellos países participantes del Escudo de las Américas que no son parte del TIAR manifestaron su respaldo a la iniciativa y su intención de contribuir en la medida de sus marcos legales internos e internacionales.

En su momento, el entonces Canciller Manuel Tovar fue consultado por la cadena internacional CNN sobre acuerdos específicos a los que llegó con los Estados Unidos, sin embargo, no especificó la solicitud a la OEA de activar el TIAR.

El análisis de los expertos

El analista internacional Carlos Murillo señala que este paso refleja una subordinación a la política exterior estadounidense y una “securitización” de las relaciones hemisféricas. Sobre la invocación del tratado de defensa, Murillo advierte:

“El problema del TIAR es que la activación obliga a todos los estados miembros bajo el principio de lo que en relaciones internacionales se denomina la política de los tres mosqueteros: todos para uno y uno para todos”.

Asimismo, el especialista enfatiza la incompatibilidad del pacto militar con la estructura jurídica costarricense:

“Si se activa el TIAR, Costa Rica está obligada, no en el ámbito militar estrictamente porque no tiene fuerzas armadas, a contribuir a mecanismos militares y eso es una violación clara de la Constitución de Costa Rica“.

Murillo agrega que el ordenamiento costarricense exige defender una “política exterior de neutralidad activa y no armada” y advierte que este alineamiento “puede tener repercusiones en el caso de un conflicto armado en la región para Costa Rica, que carece, lamentablemente, de política de defensa”.

Carlos Murillo

Por su parte, el analista internacional Carlos Torres contextualiza la medida dentro de un esquema de inteligencia y cooperación financiera ampliada contra el crimen transnacional. Respecto a los compromisos operativos, Torres destaca:

“Los países que se encuentran en esta estructura van a compartir, además de información relacionada con seguridad e información importante… una cooperación financiera muchísimo más sólida en donde se solicita que las entidades bancarias de cada uno de los países tengan la capacidad y la voluntad de compartir información financiera y en algunos casos concretos, congelarla”.

En cuanto al trasfondo estratégico y al papel de la administración estadounidense, Torres concluye que la activación del TIAR y la estructura del Escudo representan:

“Un paso más de la influencia de los Estados Unidos con sus nuevos aliados, particularmente aquellos que profesan una ideología similar a la que tiene la administración Trump en los Estados Unidos”.

Carlos Torres

Grupo Extra consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre el tema, sin embargo, al cierre de la nota, no hubo respuesta por parte de la Cancillería.