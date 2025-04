Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), aseguraron que el Gobierno no aplicará una nueva prórroga ante el vencimiento de los permisos de radiofrecuencia en septiembre de este año.

Ante este panorama, los costarricenses podrían enfrentar un “apagón” en el acceso al contenido de televisión y radio, ya que las autoridades se niegan a permitir que los medios continúen operando bajo las mismas condiciones.

“La solución está en manos de la Asamblea Legislativa. En este momento se están analizando dos proyectos de ley”, afirmó Bogantes.

Sin embargo, de las dos iniciativas, el Ejecutivo solo aceptará la aprobación de su propio proyecto, presentado en julio del año pasado, y denuncia que su avance en la corriente legislativa ha sido demasiado lento.

El otro proyecto, propuesto por el diputado Óscar Izquierdo, será vetado por Chaves en caso de ser aprobado, ya que, según el mandatario, su modelo de cobro favorece a las grandes empresas y perjudicaría a los pequeños y medianos negocios del sector.

“¿Por qué no quieren avanzar en corregir un error inmoral de 70 años? ¿Qué pasará en septiembre si no se ha aprobado el proyecto? Si se apagan las señales de televisión y radio, será por culpa de la Comisión. Nosotros ya hemos extendido los permisos para darles tiempo”, advirtió Chaves.

El plan impulsado por el Ejecutivo propone cobrar un canon anual del 7,73% sobre los ingresos brutos a las concesionarias de televisión y un 3,13% a las de radio.

No obstante, el Gobierno insiste en que no actualizar los montos después de varias décadas no responde a la realidad actual del mercado.

Actualmente, el Micitt enfrenta el mismo escenario que el año pasado, cuando, ante la proximidad del vencimiento de los permisos, se aprobó una extensión hasta 2025 con la esperanza de que el proyecto de actualización de tarifas avanzara en la Asamblea Legislativa.

No obstante, en aquella ocasión, el Poder Ejecutivo justificó la prórroga alegando que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) no podía completar los estudios necesarios a tiempo para evitar el apagón.

Asimismo, la prórroga de 15 meses aprobada en 2024 se otorgó apenas unos días antes del supuesto apagón, por lo que habrá que esperar qué ocurre con los proyectos en discusión y cuál será la postura del Ejecutivo en los próximos meses.

Diario Extra intentó obtener declaraciones de Gustavo Piedra, presidente de la Cámara Nacional de Radio; sin embargo, al cierre de edición, no respondió los mensajes.