País será sede de congreso internacional sobre comercio y logística

Costa Rica volverá a colocarse en el centro de la conversación regional sobre comercio internacional y logística con la realización de la Expo Supply Chain ACACIA 2026, los próximos 5 y 6 de agosto, en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

El evento reunirá a empresas líderes, autoridades nacionales e internacionales, organismos especializados, operadores logísticos, agentes de carga, agencias aduanales, zonas francas, puertos, aerolíneas, navieras, importadores, exportadores y proveedores de soluciones tecnológicas, convirtiéndose en el principal punto de encuentro para quienes impulsan el movimiento del comercio mundial.

La Expo Supply Chain se ha consolidado como un evento pionero en Centroamérica por integrar en un solo espacio todos los eslabones de la cadena de suministro, promoviendo el intercambio de conocimiento, la generación de negocios y el fortalecimiento de la competitividad regional.

La edición 2026 contará con conferencias de alto nivel, paneles especializados, ruedas de negocios, una amplia exposición comercial y la participación de destacados expertos internacionales que compartirán las principales tendencias, retos y oportunidades que enfrenta actualmente la logística mundial.

“Nos sentimos profundamente orgullosos de que Costa Rica sea nuevamente la sede de un evento de esta magnitud. La Expo Supply Chain 2026 es una muestra de la confianza que existe en nuestro país y en la capacidad del sector logístico costarricense para reunir a los principales actores del comercio internacional. Durante dos días tendremos conocimiento, innovación, tecnología y oportunidades de negocio que beneficiarán directamente a importadores, exportadores y empresas de toda la región”, comentó Marcos Pérez, presidente de la Asociación Costarricense de Agentes de Carga y Logística Internacional (ACACIA).

Agregó que la logística se ha convertido en un elemento determinante para la competitividad empresarial y que encuentros como este permiten acercar soluciones innovadoras a las organizaciones que diariamente enfrentan los desafíos del comercio global.

“Queremos extender una invitación a empresarios, profesionales, emprendedores, estudiantes universitarios y a todas aquellas personas vinculadas al comercio exterior para que formen parte de esta experiencia única. La Expo Supply Chain será un espacio para aprender, conectar y construir alianzas que impulsen el crecimiento de nuestros negocios”, explicó Pérez.

Por su parte, Hazel Vargas, Gerente General de SICSA y vicepresidenta de ACACIA, indicó que participar como empresa expositora representa una valiosa oportunidad para seguir fortaleciendo el ecosistema logístico nacional.

“Este tipo de espacios dinamizan el comercio, promueven la innovación y permiten acercar soluciones reales a un sector que evoluciona constantemente. Nos sentimos muy complacidos de participar con un stand donde podremos compartir nuestra experiencia, fortalecer relaciones comerciales y contribuir al crecimiento de una industria que hoy resulta fundamental para el desarrollo económico del país”

La organización espera la participación de cientos de asistentes provenientes de distintos sectores económicos, quienes podrán conocer de primera mano las tendencias que están transformando la logística mundial, establecer contactos estratégicos y acceder a soluciones que impactarán positivamente la competitividad de sus organizaciones.

La Expo Supply Chain ACACIA 2026 está abierta al público y está dirigida a empresarios, importadores, exportadores, profesionales del comercio exterior, estudiantes universitarios, emprendedores y a todas las personas interesadas en conocer las últimas tendencias, tecnologías e innovaciones que están transformando la logística y la cadena de suministro.

Las personas interesadas en asistir pueden adquirir sus entradas, consultar los diferentes tipos de acceso y conocer el programa del evento ingresando al sitio oficial:

www.exposupplychain2026.acacia.co.cr