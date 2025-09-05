La combinación de turismo de alto nivel, estabilidad económica y proyectos inmobiliarios respaldados por marcas globales posiciona a Costa Rica como uno de los destinos más atractivos de Latinoamérica para la inversión en propiedades de lujo. Un ejemplo destacado en este ecosistema es Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio, que ha facilitado el acceso a inversiones en bienes raíces premium mediante la estructuración de instrumentos financieros respaldados en propiedades sólidas.

Recientemente, la firma concretó la venta de tres proyectos residenciales de lujo en Hacienda Reserva Pinilla, en Guanacaste, y en Los Sueños (Sueños Resort and Marina), en Puntarenas, confirmando la creciente demanda y el interés sostenido por este tipo de activos.

El respaldo de marcas globales permiten este tipo de inversiones.

“Estos resultados reflejan el compromiso de Transcomer con el desarrollo de productos de inversión rentables, seguros y estratégicamente ubicados”, explicó Wilbert Quesada, vocero de la empresa.

Zonas como Guanacaste, Papagayo y el Pacífico Central viven un auge sostenido en desarrollos de alta gama, impulsados por el crecimiento del turismo internacional, la llegada de cadenas hoteleras de prestigio y una creciente demanda por residencias exclusivas frente al mar. Especialistas del sector afirman que el país se perfila como un “hub” estratégico para inversionistas que buscan rentabilidad, seguridad y alto valor patrimonial en un entorno natural y político estable.

Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), solo en 2024 se registraron 2,66 millones de llegadas internacionales por vía aérea, el 70% provenientes de Estados Unidos. Esta cifra representa el mejor desempeño turístico en 16 años, consolidando al país como destino predilecto para viajeros y compradores de alto perfil. Este dinamismo ha detonado una fuerte demanda en el sector inmobiliario de lujo, especialmente en residencias vinculadas a marcas hoteleras globales, conocidas como “branded residences”.

Yalile Alpízar, CEO de Luxury Living Costa Rica y representante exclusiva de Forbes Global Properties en el país, indica que el mercado de “ultra-lujo” se ha consolidado en zonas como Papagayo, donde la llegada de marcas como Ritz-Carlton Reserve, Waldorf Astoria y St. Regis ha elevado los estándares de desarrollo y ha atraído una nueva ola de inversionistas internacionales.

“El interés se mantiene alto y la oferta comienza a escasear en residencias de marca, muchas de las cuales ya tienen sus primeras etapas vendidas o reservadas”, aseguró Alpízar.

Destacó que estas propiedades suelen tener mejor valorización y reventa frente a proyectos sin respaldo de marca, asimismo genera rendimientos brutos anuales de entre 7% y 12% cuando se utilizan como alquileres vacacionales de alta gama.

Transcomer ofrece proyectos a través de su línea de productos MACAB (vencimiento, capitalizable, ingreso y empresarial), diseñados para diferentes perfiles y plazos de inversión.

“Son instrumentos que combinan innovación financiera con respaldo inmobiliario, lo que permite generar utilidades atractivas con menor exposición al riesgo”, indicó Quesada.

En paralelo, el desarrollo turístico no se detiene. Entre 2025 y 2026, se espera la apertura de al menos nueve hoteles nuevos con declaratoria turística solo en Guanacaste, lo que augura mayor dinamismo económico, generación de empleo y valorización inmobiliaria en la región.