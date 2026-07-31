El Ministerio de Salud registra 771.255 casos relacionados a enfermedades respiratorias durante lo que va de este año.

Ante este panorama, las autoridades hacen un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención y así mitigar la propagación de diversos virus.

El Covid-19, el rinovirus y el virus de la parainfluenza son los más comunes según los registros de la institución.

El Ministerio de Salud realiza las siguientes recomendaciones:

Mantener el esquema de vacunación al día.

Lavarse las manos con frecuencia.

Cubrirse al toser o estornudar.

Evitar el contacto con personas enfermas y las aglomeraciones, especialmente con niños pequeños y adultos mayores.

Preferir espacios ventilados.

No asistir a actividades si presenta síntomas respiratorios.

Según indicaron, la vigilancia epidemiológica en el país es permanente a pesar de no existir una alerta sanitaria.