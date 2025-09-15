Por tierra, autobuseros aseguran que recuperan mercado tras pandemia

Costa Rica recibe anualmente unos 240 mil turistas por vía terrestre, es decir, cerca de 20 mil extranjeros cada mes que ingresan en autobús. Este método de viaje se ha consolidado como parte de las estrategias nacionales para fomentar la visitación, principalmente de centroamericanos.

Así lo confirmó la empresa Tica Bus, una de las principales en la movilización de extranjeros provenientes de Nicaragua, Honduras, Panamá y El Salvador.

“Es una apuesta estratégica que fortalece nuestra propuesta de valor: nos permite recuperar mercados que se contrajeron tras la pandemia, responder a las expectativas de nuestros pasajeros y seguir conectando a Centroamérica con un servicio más sostenible y accesible”, señaló Mario Pérez, gerente comercial y operativo de la compañía, en declaraciones a Grupo Extra.

De acuerdo con datos oficiales, esta cifra puede crecer hasta en un 50% en temporadas altas, como los meses de fin e inicio de año, así como en las vacaciones de junio y julio. El mercado del transporte terrestre ha mostrado un repunte en los últimos años, luego de la fuerte contracción sufrida durante la pandemia de Covid-19, cuando las restricciones de movilidad y la caída del turismo redujeron drásticamente la cantidad de usuarios.

Para enfrentar ese panorama, Tica Bus incorporó 21 unidades nuevas, lo que permitirá continuar aumentando la llegada de extranjeros al país, según explicó Dante Mena García, director general para Centroamérica.

“La movilidad no es solo un medio de transporte: transforma vidas. Nuestro propósito trasciende el mero traslado de personas; se trata de tejer historias, abrir puertas a oportunidades y edificar un futuro más sostenible para todos los centroamericanos y visitantes”, agregó.

Las nuevas unidades cuentan con tecnología para reducir emisiones contaminantes, asientos reclinables con memory foam, aire acondicionado, Wi-Fi, cargadores tipo C y USB, baños y elevadores para personas con discapacidad. En materia de seguridad, incorporan frenos electrónicos, antibloqueo, alerta de cambio de carril y sensores de proximidad con ajuste automático de velocidad.