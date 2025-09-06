Los bosques, la fauna nacional y las áreas protegidas podrían entrar en peligro, ya que las autoridades de Gobierno han venido reduciendo la inversión en el mantenimiento de la biodiversidad del país, recortando poco más de ¢7.000 millones durante los últimos tres años.

Aunque parezca contradictorio con la imagen internacional que mantiene Costa Rica, un estudio presentado en la Asamblea Legislativa demuestra que los presupuestos de los ministerios encargados del cuido de la flora y fauna han venido en disminución desde 2021.

“Con respecto al presupuesto nacional, empezamos el 2021 con un 0,75% de inversión en biodiversidad, a 0,64% al 2023; lo que es un efecto claro de la regla fiscal que contrae el gasto público”, explicó Jean Pierre Ulate, analista de finanzas públicas de Biofin, organismo internacional especializado en temas ambientales.

Según explicó el experto, esto se evidencia en la reducción del monto destinado al cuido de animales y plantas en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el de Agricultura y Ganadería (MAG), así como en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

Ulate además destacó que, a nivel país, el principal gasto medioambiental se da en el pago de salarios de los funcionarios, pues “evidentemente proteger la cantidad de hectáreas de bosque”; sin embargo, los gastos en infraestructura son insuficientes.

“Estamos gastando en reparaciones de los centros de guardaparques o alguna entrada; a pesar de que estamos bien en recurso humano, tenemos que hacer un esfuerzo en gastos de capital como edificaciones o vehículos para generar una mejor dinámica con los funcionarios”, detalló.

Recursos son limitados

Si bien el cuido de la biodiversidad es una prioridad a nivel nacional, el director de Presupuesto Nacional, José Luis Araya, explicó que los recursos del país son limitados, razón por la cual no puede destinarse a todos los temas “urgentes”.

Según detalló el funcionario del Ministerio de Hacienda, para los últimos presupuestos se ha utilizado una nueva forma de categorizar las inversiones, por lo que el sector ambiental podría verse beneficiado a futuro.

“Esta información nos va a permitir en las subpartidas la conciencia de la biodiversidad, la economía verde, las áreas de conservación y el uso sostenible. Esta información nos va a permitir un mejor presupuesto”, indicó Araya.

El director además explicó que para el 2026 el presupuesto del Minae crecerá cerca de un 12%, por lo que podría apoyarse a la conservación de la flora y fauna, “no solo de la parte continental, sino también marítima y los manglares”, según detalló.

Por su parte, la directora financiera del Sinac, Marlene Ulate, declaró que entre los principales obstáculos que enfrentan las autoridades a cargo del medio ambiente se encuentra la normativa actual que mantienen estas instituciones.

“Requerimos el fortalecimiento de la normativa, pero desde la óptica de que no se debe conservar solo por conservar, sino que debemos tener un equilibrio entre la conservación y que otros sectores también puedan desarrollarse y generar sus recursos”, comentó Ulate.

Actualmente, las áreas de conservación se mantienen solamente en proteger; sin embargo, según la funcionaria del Sinac, también se requiere contemplar el desarrollo de las comunidades aledañas a estos territorios.

Jean Pierre Ulate Analista de finanzas públicas “La mayor parte se invierte en remuneraciones, cerca de un 63%, lo que nos dice que es un sistema bastante intensivo humano; pero lo que nos preocupa es que la inversión en infraestructura es sumamente baja; casi nada”.

José Luis Araya Director Presupuesto Nacional “No solo Costa Rica, si no todo el mundo, y es que la disponibilidad de ingresos es finita, y las necesidades son muy amplias e incluso ilimitadas; bajo ese contexto tiene que operar nuestro país”.