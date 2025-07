El experto en políticas públicas Juan Carlos Hidalgo dio su primer discurso como candidato presidencial, donde aseguró que, de llegar a Zapote, impulsará una serie de reformas para cambiar el rumbo del país.

Hidalgo, de 45 años, fue ratificado por la Asamblea General del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) como candidato presidencial para las elecciones de 2026, tras recibir un total de 66 votos.

“Estoy dispuesto a luchar por hacer las grandes reformas que necesitamos. Porque este país no puede seguir igual. Urgen cambios. Urge emparejar la cancha para todos. Urge meterle mano a instituciones que le están fallando a los costarricenses. No más partidos que se paren en la escoba. No más excusas. No más estancamiento”, subrayó.

Durante el acto estuvieron presentes dirigentes y figuras históricas del partido, como el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, el ministro Ricardo Toledo y el excandidato presidencial Rodolfo Piza.

También asistieron los diputados Daniela Rojas, Vanessa Castro, Carlos Felipe García, Melina Ajoy, Alejandro Pacheco y María Marta Carballo, así como el alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello.

“Hoy empezamos a caminar, tengo la convicción de que los socialcristianos volveremos a ser Gobierno, devolveremos la esperanza a cada rincón del país, vamos a poner a las familias costarricenses primero”, señaló Hidalgo.