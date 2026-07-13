País necesita una nueva generación de alianzas público-privadas

Costa Rica enfrenta una decisión impostergable: seguir administrando su rezago en infraestructura con instrumentos pensados para otra época o construir un sistema moderno de alianzas público-privadas (APP) capaz de atraer inversión, mejorar los servicios públicos y fortalecer la competitividad del país.

Durante décadas, el país ha logrado insertarse con éxito en el comercio internacional, atraer inversión extranjera y diversificar sus exportaciones. Sin embargo, esa historia convive con una realidad preocupante: carreteras saturadas, puertos que requieren ampliación, pasos fronterizos con limitaciones, aeropuertos que deben acompañar el crecimiento del turismo y un sistema eléctrico que necesita modernizarse para responder a las nuevas demandas productivas. En un entorno global cada vez más competitivo, la infraestructura dejó de ser un tema secundario para convertirse en un factor determinante del desarrollo.

Costa Rica cuenta desde 1998 con un marco legal para concesionar obras públicas. No obstante, como ha señalado la OCDE, el uso de este mecanismo ha sido limitado y el país ha desaprovechado la oportunidad de movilizar más inversión privada en infraestructura.

El problema no es la falta de instrumentos, sino la ausencia de una política integral que permita convertirlos en proyectos viables. Existen diversas figuras legales y regulatorias, pero el resultado sigue siendo el mismo: procesos largos, incertidumbre y pocas obras listas para ejecutarse bajo estándares internacionales.

Una APP bien estructurada no significa privatizar servicios o activos públicos. El Estado mantiene la propiedad, la regulación y la supervisión, mientras el sector privado aporta financiamiento, experiencia y capacidad de gestión durante el ciclo completo del proyecto. Cuando los riesgos se distribuyen adecuadamente y existen mecanismos efectivos de fiscalización, las APP pueden generar infraestructura de mayor calidad y mejores servicios para la ciudadanía.

Por el contrario, proyectos mal diseñados pueden traducirse en sobrecostos, renegociaciones o riesgos fiscales. De ahí que el éxito de las APP dependa menos de la figura jurídica y más de la calidad técnica con la que se estructuren los proyectos y de la fortaleza institucional para supervisarlos.

En ese contexto, el expediente legislativo N.°24.009, Ley Marco de las Asociaciones Público-Privadas, representa una oportunidad para modernizar el modelo. La iniciativa incorpora principios como el valor por dinero, la adecuada distribución de riesgos, la transparencia y la planificación de un portafolio nacional de proyectos, elementos esenciales para generar confianza tanto en la ciudadanía como en los inversionistas.

Costa Rica necesita pasar de concesiones aisladas a una política pública de largo plazo basada en proyectos bien preparados, reglas claras y capacidad técnica. La infraestructura no puede seguir desarrollándose únicamente cuando surge una emergencia.

Las alianzas público-privadas no sustituyen al Estado; pueden fortalecer su capacidad para responder a las necesidades del país. Modernizar este modelo significa crear las condiciones para impulsar la inversión, el comercio exterior, la productividad y el bienestar de las futuras generaciones.