Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Costa Rica analiza estrategias aplicadas en Estados Unidos para prevenir el reclutamiento de menores de edad por parte de pandillas y reducir la influencia de organizaciones criminales transnacionales.

Como parte de esta cooperación, una delegación costarricense realizó una visita al Centro de Justicia Juvenil y al Tribunal de Menores del Condado de Harris, en Houston, Texas.

La representación nacional estuvo acompañada por la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand, durante una serie de sesiones y recorridos destinados a conocer las prácticas implementadas en esa jurisdicción para enfrentar la captación de jóvenes por estructuras criminales.

Prevención y rehabilitación

Uno de los principales objetivos de la visita fue conocer herramientas que permitan prevenir el ingreso de menores a pandillas, así como disminuir los episodios de violencia dentro de los centros correccionales juveniles.

Las autoridades también conocieron el funcionamiento del Centro de Oportunidades del Condado de Harris y las estrategias utilizadas para la rehabilitación y posterior reintegración social de jóvenes condenados.

Otro de los temas abordados fue el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria como mecanismo para detectar dinámicas relacionadas con pandillas y organizaciones criminales dentro de los centros juveniles.

La iniciativa forma parte del trabajo conjunto entre Estados Unidos y Costa Rica para contrarrestar la influencia de organizaciones criminales transnacionales en la región.