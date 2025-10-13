Costa Rica se encuentra en alerta tras confirmarse un caso positivo de fiebre amarilla, enfermedad que mata a la mitad de quienes la contraen y deja secuelas permanentes en la mayoría de los sobrevivientes.

Se trata de una ciudadana estadounidense de 29 años, procedente de la región amazónica de Perú, quien ingresó al país el 8 de octubre de 2025 sin contar con la vacuna contra este padecimiento.

La paciente presentó síntomas un día antes de su llegada y, tras recibir atención inicial en un hospital privado, los análisis confirmaron el diagnóstico. Actualmente permanece estable bajo atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde recibe tratamiento especializado y estudios complementarios.

“Estamos trabajando en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud para asegurar la protección de la población y la vigilancia constante de posibles casos. Nuestra red hospitalaria y de atención primaria cuenta con los protocolos y el personal preparado para responder con prontitud”, señaló Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la CCSS.

El gerente médico Alexander Sánchez Cabo informó que desde tempranas horas los equipos de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud y de la Caja realizan el estudio de contactos y el cerco epidemiológico en los lugares donde la paciente estuvo, incluyendo la zona de La Fortuna de San Carlos.

“Se han emitido las indicaciones a las personas que pudieron haber tenido contacto con la paciente y se mantienen todas las medidas de control y seguimiento necesarias. La paciente se encuentra estable en la UCI, recibiendo atención continua y exámenes complementarios para su evolución favorable”, explicó Sánchez.

El Ministerio de Salud reiteró que mantiene activa la vigilancia epidemiológica nacional y coordina acciones con los servicios de salud para prevenir la propagación de la enfermedad. Además, recordó la importancia de que las personas que planeen viajar a países donde la fiebre amarilla es endémica (como Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela y varias naciones tropicales de África) se vacunen al menos diez días antes del viaje.