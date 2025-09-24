Este miércoles se reporta un problema en el radar a nivel nacional, lo que tendría paralizado el espacio aéreo.

De manera preliminar, se habla de que sería provocado por una dificultad eléctrica.

En plataformas como Flight Radar, se observa como el tráfico a nivel nacional es nulo, ya que no pueden ingresar ni salir aviones del país.

Los aviones que se pueden observar se encuentran en tierra.

De momento se desconoce de manera oficial cuanto tomaría en restaurar el servicio.

Además, se está a la espera de un balance de la afectación en cuanto a los vuelos.

Según instrucciones de la Dirección General de Aviación Civil, el espacio aéreo a nivel nacional estará cerrado este miércoles 24 de septiembre desde las 06:19 a 12:00 md hora local.

En desarrollo.