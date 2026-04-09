País designa 4 grupos islámicos como organizaciones terroristas

En medio del conflicto en Miedo Oriente y en respuesta por la escalada bélica el Poder Ejecutivo anunció este miércoles la designación de cuatro grupos oriundos de esta zona como organizaciones terroristas.

Según explicó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, se trata de la Guardia Islámica Republicana de Irán, Hezbolá en el Líbano, Hamás y Ansar Allah en Yemen.

“Hay una amenaza a nivel continental que involucra todo el hemisferio occidental, porque precisamente con estas cuatro organizaciones hay factores y amenazas sobre todo el continente americano y por eso estamos tomando con previsión desde el Consejo de Seguridad Presidencial”, comentó el jerarca.

De acuerdo con Zamora, la decisión aprobada por el presidente Rodrigo Chaves se sustenta “con base en trabajos de cooperación internacional con nuestras contrapartes y ante las amenazas recientes en el entorno internacional”.

Con esta medida, también se aplicarán acciones de protección y vigilancia bancaria para evitar que consigan fuentes de financiamiento que provengan de Costa Rica.

“Vamos a elevar las barreras de seguridad ante la posible infiltración de miembros, recuerden que ya en Costa Rica habíamos detectado cinco personas relacionadas con grupos terroristas en el pasado y gracias a la cooperación de los Estados Unidos habíamos podido deportarlos a sus países de origen”, aseguró el ministro.

Además, comentó que el hecho de participar en el “Escudo de las Américas”, les permitirá contar con ayuda de los diferentes países que forman parte de la organización, lo cual blinda más las acciones que llevará a cabo para

evitar algún incidente relacionado al terrorismo dentro de la frontera nacional.