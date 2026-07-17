País celebrará final del Mundial con un megafestival 

La emoción de la final de la Copa del Mundo se vivirá a lo grande en Costa Rica. El domingo 19 de julio, La Sabana será la sede del Coca-Cola Fan Fest, un evento gratuito que combinará la transmisión del partido decisivo con música en vivo y actividades para toda la familia.

La jornada iniciará a las 11:00 a.m. y tendrá capacidad para 60 mil personas, quienes podrán ingresar por orden de llegada hasta completar el aforo. Durante el día habrá presentaciones de artistas nacionales, un DJ invitado, una zona de comidas y pantallas gigantes para seguir la final en vivo.

El cierre estará a cargo del grupo colombiano Piso 21, que ofrecerá un concierto a partir de las 6:00 p.m.

William Segura, director de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola para Centroamérica y el Caribe, indicó que el objetivo es convertir la final del Mundial en una experiencia colectiva.

“Convertiremos una celebración global en una local, conectando culturas, emociones y generaciones en un espacio compartido”, afirmó.

Por su parte, Jerri Liu, directora de Operaciones de Coca-Cola FEMSA Centroamérica Sur, destacó que el evento busca reunir a miles de familias alrededor del deporte y la música. El acceso será completamente gratuito, aunque estará sujeto al aforo, controles de seguridad y a la normativa vigente.

Los organizadores también hicieron un llamado a los asistentes para disfrutar responsablemente del espacio y colaborar con el adecuado manejo de los residuos durante la actividad.