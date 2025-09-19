Los reclamos y pagos por robos de vehículos crecieron un 33% durante el primer semestre de 2025 en comparación al mismo periodo de 2024. Según el INS desembolsaron ¢1.500 millones en indemnizaciones durante los primeros seis meses de este año, lo que representa un aumento del 33% en comparación con los ¢1.127 millones pagados anteriormente

El primer semestre de 2025, la aseguradora pagó a los dueños de 123 vehículos robados y cubiertos por la póliza de autos, además de atender 80 reclamos parciales por robo de componentes, que sumaron ¢274 millones.

Esto muestra un incremento respecto al mismo periodo del año 2024, cuando el INS pagó en total 176 casos.

Según el OIJ, hasta el 10 de agosto se habían reportado 2.971 robos de vehículos, siendo San José la provincia con más casos (966). En todo el 2024, el INS tramitó 300 reclamos por esta misma cobertura, con un costo de ¢2.000 millones.