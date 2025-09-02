En Costa Rica, cuando se realiza una compra con tarjeta (débito o crédito) en cualquier comercio del país, para el comerciante (sea físico o jurídico) implica un sinnúmero de retenciones y deducciones a la transacción, lo que provoca una lucha de los comerciantes para poder sostener su flujo de efectivo.

En la actualidad, las retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) representan una base del 5.31 % de la transacción bruta; la retención de renta, un 1.76 % adicional. A esto se le pueden adicionar las comisiones por transacción que cobran las entidades bancarias, las cuales representan alrededor del 1.95 %, sin contar los convenios de financiamiento (compras a plazos) con condiciones que llegan a valores del 15 %. En las ventas en línea se pueden adicionar costos porcentuales adicionales a la transacción.

Si gestionamos esta matemática, en una venta realizada por un comerciante, el simple hecho de aceptar la tarjeta podría representar percibir alrededor de un 10 % menos del valor cobrado en la transacción; si se cuenta con un financiamiento (compras a plazos), esto podría incrementarse hasta un 20 % menos.

Efectivamente, muchos comercios tratan de gestionar esta situación cobrando solamente en efectivo o por medio de SINPE Móvil, lo que podría generar una supervisión por parte de entidades como Defensoría del Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Asimismo, el Banco Central de Costa Rica ha estado realizando una labor importante en la determinación de que las comisiones adquirentes se ajusten a la realidad comercial y competitiva del país.

Los departamentos financieros ejercen un papel primordial en la supervisión y el correcto empleo de la normativa vigente, con el fin de equilibrar y mantener un flujo de efectivo saludable.

En este sentido es fundamental estar al tanto que la legislación contempla la posibilidad de solicitar a la Administración Tributaria la reducción de factores como el I.V.A., el cual, bajo ciertos criterios previstos, puede disminuir incluso hasta un 0%.

Así también, las retenciones de impuestos (I.V.A. y Renta) constituyen un adelanto de tributos; en aquellos casos en que no sea probable su compensación, la normativa contempla la opción de gestionar la devolución.

Sin embargo, un elemento adicional y de gran alcance para la sostenibilidad financiera es la negociación con las entidades bancarias respecto a las comisiones adquirentes, aspecto que se convierte en un punto estratégico para fortalecer la liquidez y la salud financiera de las empresas.