Una mujer de apellidos Rodríguez Murillo fue detenida como sospechosa de liderar un esquema de estafa que ofrecía paquetes vacacionales falsos a través de redes sociales.

Según la investigación de la Fiscalía Adjunta de Heredia, la imputada utilizaba un perfil en Facebook para publicitar supuestas estadías en hoteles de lujo dentro y fuera del país, así como viajes internacionales, que nunca se concretaban.

Las autoridades detallaron que, tras captar el interés de las víctimas, la comunicación se trasladaba a WhatsApp, donde la mujer compartía precios, fechas y detalles de pago.

Bajo la promesa de hoteles en régimen de todo incluido, como Planet Hollywood, Riu, Westin y Disney, entre otros, solicitaba sumas de dinero por adelantado.

Las denuncias recibidas revelan un patrón común de engaño que afectó a decenas de personas, quienes transfirieron montos importantes para reservaciones que nunca se gestionaron.

De acuerdo con la investigación, los hechos comenzaron en 2023 y la primera denuncia formal se presentó en noviembre de 2024, cuando una víctima reportó la venta fraudulenta de supuestos clubes vacacionales.

En apariencia, la imputada era recomendada por conocidos a terceros, lo que generaba confianza entre las víctimas. En los primeros dos casos, el perjuicio económico asciende a unos $800.

Sin embargo, la tercera causa muestra un modus operandi distinto: en unas 85 ocasiones, terceras personas habrían revendido los supuestos clubes vacacionales, generando un daño económico que ronda los ¢16 millones.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron computadoras, celulares, tarjetas bancarias y otros elementos que serán incorporados a la investigación. La detenida fue presentada ante el Ministerio Público para determinar las medidas cautelares.