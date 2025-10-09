La preocupación se extendió entre padres de familia del Liceo Regional de Flores, en San Joaquín de Flores, Heredia, luego de que circularan en grupos de mensajería imágenes y mensajes sobre una presunta amenaza de tiroteo en el centro educativo.

Según relató una madre de familia a Diario Extra, en el grupo de padres de su hijo comenzaron a compartirse fotografías de un grafiti escrito en una pared del baño del colegio con la palabra “Matanza” y la fecha “10/10/25”.

Además, algunos estudiantes habrían afirmado que un joven publicó videos mostrando un arma y hablando sobre realizar un ataque.

“En el grupo de padres se compartieron capturas de pantalla y mensajes. Dicen que el muchacho ha subido videos con el arma y que ha hablado de que iba a hacer lo mismo”, comentó la madre, quien quiso resguardar su identidad.

De acuerdo con su testimonio, los estudiantes tienen exámenes programados para este viernes 10 de octubre, por lo que los padres temen que el riesgo pueda materializarse.

Asegura que, aunque la dirección del centro educativo informó que las clases se desarrollarán con normalidad y que contarán con detectores de metales y presencia policial, el temor entre las familias persiste.

“La directora dice que no, que para eso hay detector de metales y que para eso va a estar la Fuerza Pública, pero uno no sabe, ese colegio tiene infinidad de lugares por donde se puede pasar un arma”, expresó la madre.

También por grupos de WhatsApp circula un audio donde se trata de tranquilizar a los padres de familia.

“La directora ha hecho todo lo humanamente posible para salvaguardar la integridad de cada uno de los estudiantes el día de mañana. Acudió a la colaboración de la Fuerza Pública y Policía Municipal, quienes estarán haciendo una revisión minuciosa de bolsos. Tendremos un operativo fuerte de seguridad”, indica el audio.

Según indicó la madre de familia, también se presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Asimismo, en redes sociales circulan contrarios y publicaciones de padres de familia preocupados por la situación tal y como puede ver en las siguientes imágenes.