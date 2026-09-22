Padres cierran escuela en Paraíso para exigir salida de directora

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un grupo de padres de familia de la Escuela Fray José Antonio de Liendo y Goicoechea, en Paraíso de Cartago, mantiene cerradas las instalaciones para exigir la salida de la directora del centro educativo, según una transmisión en vivo del medio local Brujos Hoy.

Los manifestantes colocaron candados y rótulos en los accesos de las tres sedes temporales utilizadas por la escuela mientras se construyen sus nuevas instalaciones. El cierre impide el ingreso de estudiantes y personal docente y administrativo.

Foto: Brujos Hoy.

Las clases se imparten actualmente en espacios del Liceo de Paraíso y de la iglesia católica, entre otras instalaciones. Según se informó durante la transmisión, el cierre afecta a la escuela, pero no impide el ingreso de los estudiantes del liceo ni el desarrollo de las actividades de la iglesia.

Foto: Brujos Hoy.

Padres piden intervención del MEP

Una de las madres que participa en la manifestación afirmó que el grupo presentó denuncias contra la directora y la supervisora del circuito educativo. Entre los señalamientos mencionó presuntas situaciones de hostigamiento laboral, problemas administrativos y de manejo de recursos, así como inconformidades relacionadas con la seguridad de los estudiantes.

Foto: Brujos Hoy.

La madre indicó que entregaron documentación para respaldar sus señalamientos y que esperan la presencia de representantes del Ministerio de Educación Pública (MEP) para establecer un diálogo.

El presidente de la Junta de Educación, identificado durante la transmisión como Mario, señaló que la Junta no organizó el cierre y que respeta el debido proceso de las denuncias.

Foto: Brujos Hoy.

Este medio pidió una posición de la cartera, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta oficial.