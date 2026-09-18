Padre Sergio prepara nueva edición de “Torretón de la Alegría”

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La música, el entretenimiento y la solidaridad se unirán en la III edición de la “Torretón de la Alegría”, una actividad organizada por la Asociación Obras del Espíritu Santo.

Foto: Jorge Castillo

El padre Sergio Valverde indicó que buscan recaudar ¢700 millones para la construcción de una nueva torre de albergues juveniles.

La jornada se llevará a cabo el sábado 26 de setiembre, de 12:00 m.d. a 7:00 p.m., en el Gimnasio de la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, en Hatillo 2.

Foto: Jorge Castillo

Bajo el lema “Yo dono por las Torres”, la iniciativa pretende financiar la construcción de la segunda torre de los Albergues Juveniles de la Alegría “Torres Espíritu Santo”, un proyecto que brindará atención integral a 372 mujeres en condición de alto riesgo social, entre ellas jóvenes madres y mujeres en estado de embarazo.

“Estamos muy felices y agradecidos de poder hacer una edición más de esta ‘Torretón’ en ayuda y beneficio a muchachas jóvenes que ocupan de nuestra ayuda. Así que los esperamos en el evento que tendremos en el que están todos invitados a llegar con la entrada completamente gratuita para disfrutar de este show tan lindo que tendremos”, compartió Valverde.

El evento contará con la participación de reconocidos artistas y agrupaciones costarricenses, quienes pondrán la música durante esta jornada benéfica.

Foto: Jorge Castillo

Entre los invitados se encuentran Los Ajenos, La Kuarta y muchos más.

La entrada al evento es gratuita y puede adquirirse en las sedes de la Asociación Obras del Espíritu Santo, en Barrio Cristo Rey.

Para obtener más información, las personas pueden llamar al 2286-1717.