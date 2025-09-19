El padre Sergio Valverde, director de la Asociación Obras del Espíritu Santo, ha asumido una nueva misión: recaudar ¢500 millones para completar la construcción de los Albergues Juveniles de la Alegría “Torres Espíritu Santo”.

Un proyecto que busca brindar un hogar y apoyo integral a 744 jóvenes en situación de riesgo social.

Con un avance del 63% en la primera torre, el padre Valverde convoca a todo Costa Rica a sumarse a esta causa a través de la II edición de la Torretón de la Alegría.

La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 27 de setiembre en el Gimnasio de la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, en Hatillo 2.

Bajo el lema “Yo dono por las Torres”, el evento reunirá música, arte y solidaridad, con la participación de reconocidos artistas nacionales y la conducción de figuras destacadas de la televisión.

“La entrada será totalmente libre, buscamos dar un gallo pinto a cada una de las familias asistentes, por lo que pedimos una bolsa de arroz o frijoles o alimentos no perecederos para contribuir”, señaló el padre.

Valverde destaca que esta nueva misión es mucho más que una campaña de recaudación es un compromiso para transformar vidas y construir un futuro seguro para jóvenes que han enfrentado grandes dificultades. “Estamos trabajando arduamente para que más jóvenes se superen, ya sea con una carrera técnica, un curso universitario o hasta un oficio y dejen el camino de la delincuencia que tanto nos está afectando en las comunidades últimamente”, concluyó.