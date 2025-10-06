Llevar esperanza y brindar una palabra de aliento es parte del proyecto que más entusiasma a Andrés Zamora Jara, conocido en el mundo del espectáculo como Padre Mix.

Desde hace varios años, el locutor ha decidido combinar su pasión por la radio con su vocación de motivador, creando espacios donde la espiritualidad y el ánimo se unen para transformar vidas.

En esta nueva etapa, el Padre Mix busca ampliar su alcance hacia comunidades del país donde nunca antes había llegado, ofreciendo charlas motivacionales dirigidas especialmente a jóvenes y sectores con menos oportunidades de recibir apoyo emocional y espiritual.

Bajo el nombre “Bendita Tormenta: el cielo me falló”, las charlas tienen como propósito compartir un mensaje inspirador basado en la palabra de Dios y en la importancia de mantener la fe y la esperanza en momentos difíciles.

“Este proyecto me tiene muy entusiasmado porque justamente ahora estamos en una gira visitando lugares donde nunca habíamos podido llegar, para conversar con jóvenes y con todas aquellas personas que necesitan escuchar una palabra de aliento de parte de nuestro Señor”, explicó en entrevista con Grupo Extra.

El Padre Mix destacó que uno de los principales objetivos de esta iniciativa es “compartir palabras positivas y asertivas con muchos corazones que hoy necesitan razones más poderosas para seguir adelante”. Cada encuentro busca dejar un impacto duradero, sembrando en los participantes confianza y motivación para enfrentar los desafíos de la vida.

“Sabemos que el corazón de la gente es tierra fértil, por eso nuestro propósito es dejar una semilla que les permita cosechar lo mejor para sus vidas: plenitud, paz y amor entre unos y otros, como Dios nos ama”, expresó.

El proyecto nació hace 10 años, cuando el locutor decidió dedicar su tiempo y energía junto a un equipo de jóvenes comprometidos a la organización de eventos motivacionales bajo la firma Makketto Producciones.

Actualmente, el Padre Mix atraviesa un buen momento de salud, lo que, asegura, lo hace sentirse agradecido con Dios y le permite continuar con sus giras y proyectos con renovadas energías y entusiasmo.