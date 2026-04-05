Un joven de 18 años, de apellido Allen, falleció tras ser víctima de un ataque a balazos ocurrido en vía pública en Limón. Por este caso, 2 hombres fueron detenidos como sospechosos.

Los aprehendidos fueron identificados como un joven de apellido Leal, de 23 años, y otro de apellido Howard, de 19 años, quienes quedaron a las órdenes del Ministerio Público.

El caso

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se registró cuando el ahora fallecido se encontraba en la calle y, aparentemente, fue interceptado por 2 sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones.

Homicidio en Limón. Foto: corresponsal Raúl Cascante.

“Este hombre de 18 años intenta huir de lugar corriendo y aparentemente los sujetos de la moto lo persiguen y le continúan disparando, siendo que en el momento en que eso estaba ocurriendo, el papá del ahora fallecido llegaba al lugar a recogerlo y al observar lo que ocurría colisionó la motocicleta en la que iban los los sospechosos con el vehículo que él conducía”, explicó el OIJ.

Tras la colisión, los sospechosos cayeron a la vía, lograron levantarse y huyeron del sitio.

“El herido de 18 años lo trasladaron al hospital Tony Facio donde tiempo después falleció. Además, cabe indicar que uno de los sospechosos de apellido Leal de 23 años, ingresó herido tiempo después al hospital Tony Facio donde fue detenido y se encuentra a la orden del Ministerio Público”, agregó el OIJ.

Foto: corresponsal Raúl Cascante.

Posteriormente, el segundo sospechoso, de apellido Howard, fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública en las cercanías del lugar de los hechos.

El cuerpo del joven será remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. En tanto, la motocicleta en la que viajaban los sospechosos fue decomisada por el OIJ y trasladada a la sede policial en Limón.

Durante la inspección en la escena, las autoridades también ubicaron un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, que se presume habría sido utilizada en el ataque.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales.