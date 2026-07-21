Padre e hijo figuran entre las víctimas de ataque armado

Un violento ataque armado dejó cuatro hombres heridos dentro de una vivienda ubicada en una alameda frente al parque La Dominica, en Turrialba, Cartago.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad de las víctimas y mantiene una investigación para esclarecer el móvil del hecho y dar con los responsables.

De acuerdo con el informe preliminar del OIJ, la alerta ingresó a las 12:33 a. m. Las autoridades presumen que al menos dos sujetos que viajaban en motocicleta llegaron hasta la vivienda e ingresaron, donde, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones contra las personas que se encontraban en el interior, quienes aparentemente estaban durmiendo al momento del ataque.

Como resultado de la balacera, cuatro hombres resultaron heridos. Se trata de dos personas de apellido Astúa, de 73 y 23 años, quienes son padre e hijo; además de un hombre de apellido Solano, de 65 años, y otro de apellido Rojas, de 25 años.

El adulto mayor sufrió heridas de bala en el pecho y el abdomen, mientras que su hijo presentaba impactos en el tórax y una de sus piernas. Solano resultó herido en el rostro y Rojas recibió un disparo a la altura del tórax.

Según información preliminar, tres de las víctimas presentaban múltiples impactos de bala, mientras que otra también sufrió heridas provocadas por los fragmentos de un ventanal que estalló durante el ataque.

Versiones extraoficiales indican que uno de los heridos, el joven de 23 años, en apariencia, portaba una tobillera electrónica y contaba con antecedentes judiciales. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por el OIJ.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y movilizó cuatro unidades de soporte básico. Los socorristas trasladaron a las cuatro víctimas al Hospital William Allen de Turrialba, tres de ellas en condición crítica y una en condición urgente.

Tras el ataque, la escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública mientras agentes del OIJ de Turrialba realizaron la inspección correspondiente.

En el sitio se recolectaron múltiples indicios balísticos calibre 5.56, los cuales serán analizados en los laboratorios de Ciencias Forenses como parte de la investigación.

Por ahora, las autoridades trabajan para determinar el motivo del ataque y establecer la identidad de los responsables de este violento ataque armado.