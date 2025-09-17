La Fiscalía contra la ciberdelincuencia logró que se impusiera prisión preventiva por el plazo de 6 meses a padre e hijo, de apellidos Monge, sospechosos de cometer estafas informáticas bajo la modalidad de SINPE Móvil, bajo el comando PASE, según autoridades.

Ambos fueron detenidos la semana pasada, en medio de 3 allanamientos en Golfito y Corredores, uno de los hombres fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera con Panamá.

De acuerdo con la fiscalía, entre octubre del 2024 y febrero de 2025, los sospechosos integraron una organización criminal dedicada a defraudar personas.

Método de operación

Según detalla el Ministerio Público:

Las actividades ilícitas se ejecutaron desde San Ramón y Corredores, donde uno de los sujetos, obtuvo tarjetas SIM de líneas prepago de las diferentes telefonías que se mantuvieran ligados a números telefónicos que anteriormente pertenecían a terceras personas.

Se presume que el imputado insertaba las tarjetas en teléfonos propios y luego verificaba si los números telefónicos vinculados a esas tarjetas SIM se encontraban aún enlazados a cuentas bancarias de terceras personas por medio del servicio SINPE Móvil.

En caso afirmativo, eso le permitía realizar transferencias electrónicas de dinero de dichas cuentas bancarias.

Siendo así, mediante el envío de mensajería de texto SMS con el comando “Pase”, realizó trasferencias ilícitas de las cuentas de las personas ofendidas hacia las cuentas de alrededor de 22 personas que facilitaron sus cuentas bancarias para el depósito del dinero sustraído a las víctimas.

Posteriormente, integrantes del grupo retiraban el dinero en diferentes cajeros automáticos. El perjuicio económico supera los ₡14 millones y hasta el momento se han identificado 10 víctimas.

Por su parte, la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia recuerda a la población la importancia de desvincular el número telefónico de las cuentas bancarias al cambiar de línea, para evitar estas actividades fraudulentas.