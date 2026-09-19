Padre de mecánico asesinado: “Oramos un año para que se hiciera justicia” 

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

La familia de Jean Carlos Mora, asesinado el pasado 8 de julio de 2025, encontró “un poco de paz” tras conocer que el asesino del joven de 28 años se declaró culpable de los cargos de homicidio.

Esto después de que el Ministerio Público presentara una propuesta de proceso especial abreviado en este caso y así evitar el juicio donde se juzgaría por una semana al imputado, de apellido Quesada.

“Nosotros tenemos más de un año de estar orando, pidiéndole a Dios que se hiciera justicia, eso es lo que estábamos pidiendo nosotros, independientemente si se acogía a un abreviado o el caso iba a juicio”, dijo Rigoberto Mora, padre de la víctima.

Asimismo, indicó que ha sido un año muy duro para él y el resto de su familia, pero todo ha sido un “proceso con un propósito”.

“Vimos que Dios en todo momento tenía el control de esta situación, ha fortalecido mi vida, la de mi esposa y la de mi familia, y seguimos adelante porque esto no es casualidad, es porque Dios así lo ha permitido”, agregó.

El padre de la víctima también explicó que han tenido que apoyar también a sus nietos en este proceso, ya que los tres menores de edad están muy pequeños y han tenido que crecer sin la presencia de su papá.

Acuerdo

La representante del Ministerio Público, Carolina Martínez, fue quien presentó la propuesta a la defensa del imputado antes de que iniciara el debate en los tribunales de Cartago.

El padre de la víctima se mostró tranquilo tras conocer la decisión del tribunal.

Por este motivo, hubo un espacio de 10 a 15 minutos donde el abogado defensor, Bernal Ávalos, le explicó a Quesada los alcances del proceso especial abreviado y todo lo que implicaba declararse culpable del cargo de homicidio.

Tras aceptar el acuerdo, Ávalos y Quesada le indicaron al tribunal que acogieron la propuesta, por lo cual se realizó una audiencia privada solo con la presencia de la jueza Yarmila Ulate.

Durante la audiencia privada todas las partes se pusieron de acuerdo en los términos, por lo cual se acogió la propuesta de que Quesada descuente una pena de 21 años y 6 meses de prisión por el homicidio del joven mecánico.

Ávalos indicó a Grupo Extra que ahora habrá un proceso de por lo menos 15 días donde otro tribunal deberá homologar este acuerdo y posteriormente quede en firme la sentencia.

A pesar de que las dos partes podrían también en este periodo presentar una apleación, el defensor del imputado indicó que no existe ningún interés de una revocatoria, por lo cual la sentencia podría quedar en firme en dos semanas.

Los hechos

Jean Carlos Mora se desempeñaba como mecánico y el 8 de julio salió a “probar” el automóvil de un cliente, en compañía de una mujer, cuando fueron abordados por dos sujetos en una motocicleta en el sector de La Unión de Cartago.

El tribunal aceptó el acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa del imputado.

Los hombres empezaron a disparar contra la humanidad de Mora e impactaron de manera colateral a la mujer en uno de sus brazos.

Producto del ataque, el mecánico falleció de inmediato, mientras que la mujer logró sobrevivir y fue atendida por las autoridades médicas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo el 11 de julio a Quesada, en un allanamiento en Aserrí, como uno de los responsables del asesinato y de la tentativa de homicidio.

Michael Soto, director interino del OIJ, indicó en aquel momento que el mecánico fue una víctima colateral, ya que la intención de los gatilleros era disparar contra el dueño del vehículo que Mora estaba manejando ese día.

El objetivo era un hombre de apellido Campos y quien fue identificado por el OIJ como uno de los principales líderes de la estructura criminal conocida como “Los Gery”.