Pacientes esperan 140 días por una mamografía 

El tiempo promedio que espera cada paciente para una mamografía en Costa Rica es de 140 días, según reveló la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Aunque la detección temprana es clave para salvar vidas, más de 58 mil personas siguen pendientes de este examen médico. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que cada año se registran en el mundo 2,3 millones de casos de cáncer de mama en mujeres, y cerca del 30% (unos 690 mil) desarrollan metástasis aun cuando el diagnóstico se da en etapas tempranas.

“Cada minuto cuenta cuando se trata de salvar vidas. Hoy la innovación nos permite ofrecer esperanza real. Los avances en las terapias permiten ganar tiempo para las pacientes: tiempo de calidad, tiempo con propósito, pero, sobre todo más tiempo para estar con los que aman”, explicó Fabio Matamoros Córdoba, médico especialista en el tema.

Además, existen desafíos particulares para algunos grupos etarios. Por ejemplo, las mujeres jóvenes enfrentan mayores obstáculos para acceder a la detección oportuna, ya que las guías de tamizaje suelen centrarse en pacientes mayores de 40 años.

Esto provoca que muchas menores de esa edad no se realicen mamografías o ultrasonidos mamarios de rutina, lo que retrasa el diagnóstico médico.

Incumplimiento a la norma

El cáncer de mama es la principal causa de enfermedad oncológica entre las mujeres costarricenses. Aunque el país destaca a nivel internacional con una tasa de sobrevida del 87%, la detección tardía sigue siendo un problema.

Para atender esta situación, se reforzaron los lineamientos de atención, estableciendo un plazo máximo de 60 días desde el diagnóstico positivo hasta la cirugía, con un tiempo ideal de 30 días.

En febrero de este año, el Ministerio de Salud publicó una nueva norma para el abordaje del cáncer de mama, que fijó plazos obligatorios para realizar mamografías, diagnósticos y procedimientos.

Según la directriz nacional, las mamografías de tamizaje deben realizarse en un plazo no mayor a 30 días tras la solicitud, con un tiempo óptimo de 15 días.

Además, el reporte de resultados debe entregarse en un máximo de 30 días, aunque se recomienda hacerlo entre 7 y 15 días para agilizar el diagnóstico.

Con un promedio de espera superior a los cuatro meses, la CCSS estaría incumpliendo la normativa, pues supera los plazos establecidos por ley.

Reto entre mujeres jóvenes

Aunque históricamente esta enfermedad afecta sobre todo a mujeres mayores de 50 años, cada vez más jóvenes son diagnosticadas, según el Registro Nacional de Tumores del Ministerio de Salud.

De acuerdo con la cartera, en América Latina y el Caribe, la proporción de mujeres menores de 50 años con cáncer de mama representa el 31% del total de casos, lo que impone nuevos retos para el sistema de salud y para la conciencia social sobre la detección temprana.

“Tal vez estadísticamente no se refleje ese aumento de casos en edades cada vez más tempranas, pero en la práctica clínica sí lo podemos constatar y siempre tienen una connotación más dramática, por la expectativa de vida y la longevidad que tiene una mujer en Costa Rica y que ronda los 80 años”, afirmó Rolando Loría, oncólogo radioterapeuta.

Los investigadores han enfocado sus esfuerzos en desarrollar nuevas alternativas terapéuticas que prolonguen la vida de las pacientes, reduzcan la posibilidad de metástasis y generen menos efectos secundarios.