Las personas con factores de riesgo como obesidad mórbida, Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o enfermedades cardiovasculares o pulmonares graves no podrán ingresar a la lista de espera para trasplantes de hígado.

Lo mismo aplica para adultos mayores que presenten padecimientos como diabetes u otras condiciones que los descarten como candidatos, aunque necesiten la cirugía para seguir con vida.

Así lo establece la norma 44842-S, emitida por el Ministerio de Salud, la cual ha recibido fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de personas que requieren ser trasplantadas.

“No sabemos por qué una norma va a estar ahí regulando la entrada a la lista. ¿Qué hacen con los que no van a poder entrar? ¿Los mandan para paliativos? No sabemos cuántas personas no llegarán a ingresar, porque cada día aparecen más y más y más enfermos”, reclamó Rosibel Arrieta, presidenta de la Fundación Vida Nueva. Según denuncian, esta normativa, que entra en vigor este mes, restringe considerablemente las posibilidades de los pacientes y representa, aseguran, “un claro hecho discriminatorio y violatorio de la igualdad ante la ley”.

“Se da más importancia a la sobrevida del órgano trasplantado, del hígado trasplantado, que, a la sobrevida de los pacientes, siendo el paciente, la persona costarricense, el poseedor del derecho a la vida, la salud y a la no discriminación”, insistieron desde la fundación.

Otro tema que genera preocupación entre estas organizaciones es que, aunque la norma debe aplicarse en todo el país (tanto en hospitales públicos como privados que realicen trasplantes de hígado), no se incluyó en su elaboración a todos los equipos de trasplante hepático de la CCSS ni a representantes de los centros privados. Esto, aseguran que compromete la transparencia del proceso.

¿Qué dice Salud?

Aunque el Ministerio reconoció que existen morbilidades que dejarían fuera a ciertos adultos mayores como candidatos para trasplante, aclaró que la edad no es un criterio excluyente.

“A una persona mayor de 65 años se le hace un análisis individualizado con especialistas que miden las comorbilidades que presente, ya sea hipertensión o diabetes, que lo pueden hacen apto o no para ingresar a la lista.

Pero no es cierto decir que ya por tener 65 años la persona no entra en lista”, aseguró Roselyn Serrano Vargas médica de

Roselyn Serrano Vargas, médica de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante del Ministerio.

Además, la cartera aseguró que la normativa busca garantizar transparencia, eficiencia y una distribución justa de los órganos y tejidos disponibles para trasplante.

Según la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el primer semestre del año se realizaron 27 trasplantes hepáticos: 26 de donantes fallecidos y uno de donante vivo.

La meta para finales de 2025 es superar los 10 donantes por millón de habitantes y consolidar a Costa Rica como un referente regional en donación y trasplante de órganos.

Además, a partir del 14 de julio, el Sistema Nacional de Donación y Trasplante (Sinadot) estrenó una nueva funcionalidad digital que permitirá a los pacientes consultar su estado en la lista de espera para recibir un órgano de donante fallecido.

Por su parte, la Fundación Vida Nueva reporta que en el Hospital México existe una lista de espera con al menos 21 personas esperando por un nuevo hígado.