Paciente internada por fiebre amarilla recibe alta médica

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que la paciente contagiada con fiebre amarilla, quien fue el primer caso confirmado en Costa Rica con esta afección, ya recibió el alta médica.

Foto: Isaac Villalta

El egreso hospitalario se dio el martes 21 de octubre, cuando la mujer de 29 años, y de nacionalidad estadounidense, abandonó un centro médico de la CCSS tras evolucionar favorablemente.

“Durante su estancia, la paciente evolucionó favorablemente y se mantuvo en condición estable hasta su salida. La institución mantiene la coordinación con el Ministerio de Salud en el seguimiento epidemiológico y las acciones preventivas correspondientes”, indicó la CCSS en un comunicado.

Foto: Isaac Villalta

Dicho caso fue confirmado el pasado 12 de octubre tras los análisis realizados a la paciente por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA).

La mujer viajó a Perú y comenzó con síntomas desde el 7 de octubre, razón por la cual recibió atención especializada ante el riesgo que presenta esta afección transmitida por el mosquito Aedes Aegypti.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra