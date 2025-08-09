Por cuatro torneos cortos firmó el Deportivo Saprissa al futbolista Marcos Escoe, quien es hermano de Mynor Escoe, quien también jugó con la escuadra tibaseña

“El jugador, quien ha integrado diversos procesos de Selecciones Nacionales Menores, se une a nuestra institución tras haber jugado a nivel internacional en el fútbol universitario de Estados Unidos. Escoe jugó en Virginia Tech de la NCAA y SSA Kings de la USL del país norteamericano. En el país, jugó con Herediano y Pitbulls FC”, detallaron en la casa morada, por medio de un comunicado.



La dirigencia brumosa ha estado atenta.

Así lo ve Paulo César

El técnico Paulo César Wanchope valoró las condiciones que tiene este joven de 21 años. “Es un jugador con unas características muy interesantes, de nivel internacional que lo podemos potenciar. Es un jugador joven, bueno en el juego aéreo y con un potencial importante. Es potente y rápido, esas son las características de delantero que también andamos buscando”.

Agregó que estuvo en los Estados Unidos a nivel universitario y es un jugador agresivo en el cara a cara. Puso de ejemplo a Jamie Vardy, goleador del Leicester para defender que viene de Linafa. “Quedó campeón en Inglaterra, campeón goleador y fue importante en la selección y lo contrataron de un equipo aficionado de tercera o cuarta división. Es muy relativo de donde viene un jugador, hay que ver sus características y la posibilidad de potenciarlo para que rinda”.

¡Es que no me tienen paciencia!

Por medio de sus redes sociales el equipo Pitbulls, recién ascendido a la Liga Transcomer, felicitó a su jugador e hizo una petición especial. “Gracias Marcos por tu entrega, tu esfuerzo y los goles que fueron clave para alcanzar nuestro objetivo. Te deseamos el mayor de los éxitos en lo que viene. A la gran familia del Deportivo Saprissa les pedimos que le tengan paciencia y le brinde mucho cariño para que Marcos pueda desplegar todo su talento”.

Saprissa sigue en la búsqueda de otro futbolista, según el mismo Chope. “Independientemente de lo de Marco siempre estamos con la idea de traer a otro jugador. Estamos con esa idea, Marcos es un jugador joven, jugador del que visualizamos que le va a dar réditos al Saprissa”.

Para el juego de este domingo a las 11 de la mañana, en el estadio José Rafael “Fello” Meza, la escuadra tibaseña no podrá contar con Kenay Myrie. “Lo de Kenay no es mucho lo que tiene, pero para este fin de semana consideramos que es mejor esperar y tenerlo para el próximo partido”.